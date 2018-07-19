Звезда "Игры престолов" Натали Дормер рассказала о финале сериала

Фото: кадр из сериала "Игра престолов", создатель Дэвид Бениофф, Д. Б. Уайсс

Знаменитая британская актриса Натали Дормер, сыгравшая Маргери Тирелл в популярной телесаге "Игра престолов", заявила, что знает, чем закончится сериал. Об этом передает The Hollywood Reporter.

"Я знаю, что будет в финале, но не могу раскрыть подробности о том, какой путь ждет героев", – поделилась актриса.

В этом году "Игра престолов" стала лидером по количеству номинаций на телевизионную премию Emmy. Сериал рассчитывает на 22 награды, в том числе в номинациях "Лучший драматический сериал". На сегодняшний день в копилке "Игры Престолов" уже есть 38 наград с начала премьеры.

Ранее актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу, объявил о завершении съемок последнего сезона эпопеи и попрощался с сериалом.

Премьера заключительного сезона состоится летом 2019 года.