"Игра престолов" лидирует по числу номинаций на Emmy

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Телесериал "Игра престолов" от компании HBO стал лидером по числу номинаций на телевизионную премию Emmy. Список претендентов на победу размещен в четверг на официальном сайте награды.
Шоу претендует на 22 награды, включая номинацию "Лучший драматический сериал". За премию поборются также "Корона", "Американцы", "Это мы", "Очень странные дела", "Мир Дикого Запада" и "Рассказ служанки". У последних двух сериалов 21 и 20 номинаций соответственно.
Актеры "Игры престолов" Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау и Лена Хиди представлены в номинации за роли второго плана.
Сериал уже получил 38 премий Emmy с момента своей премьеры.
На награду для комедийных шоу претендуют проекты "Атланта", "Барри", "Черная комедия", "Блеск", "Удивительная миссис Мейзел", "Умерь свой энтузиазм", "Силиконовая долина" и "Несгибаемая Кимми Шмидт".
В категории "Лучший актер в драматическом сериале" представлены Джейсон Бейтман за свою роль в "Озарке", Стерлинг Браун и Майло Вентимилья – "Это мы", Эд Харрис и Джеффри Райт – "Мир Дикого Запада", Мэттью Риз – "Американцы". Среди актрис выделили Клер Фой – "Корона", Татьяна Маслани – "Темное дитя", Элизабет Мосс – "Рассказ служанки", Сандра О – "Убивая Еву", Кери Рассел – "Американцы" и Эван Рэйчел Вуд – "Мир Дикого Запада".
Антонио Бандерасу может достаться награда как "Лучшему актеру в мини-сериале или телефильме". В этой номинации также представлены Бенедикт Камбербэтч за "Патрика Мелроуза" и певец Джон Ледженд за работу в проекте "Иисус Христос – суперзвезда. Концерт".
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