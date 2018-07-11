Кит Харингтон покинул сериал "Игра престолов"

Фото: ТАСС/Zuma/Ferdaus Shamim

Британский актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу в "Игре престолов", попрощался с сериалом. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает "Мир 24".

"Официально закончил съемки в "Игре престолов". Навсегда", – заявил актер в комментарии к фото своего персонажа.

Ранее съемки в знаменитом сериале завершили британские актрисы Эмилия Кларк и Мэйси Уильямс.

Также стало известно, что съемки финального сезона "Игры престолов" завершены.

При этом в начале июня американский телеканал HBO заказал серию с предысторией "Игры престолов". Если она заинтересует поклонников саги, сериал-приквел снимут полностью. Как уточнили представители HBO, пилотная серия выйдет примерно через год после финального сезона "Игры престолов".

Ожидается, что съемки приквела начнутся в октябре этого года в Белфасте. Проект назвали "Длинная ночь". В съемках примут участие новые актеры, добавили в HBO.