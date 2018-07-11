Кит Харингтон покинул сериал "Игра престолов"

11 июля, 12:48
Фото: ТАСС/Zuma/Ferdaus Shamim
Британский актер Кит Харингтон, исполняющий роль Джона Сноу в "Игре престолов", попрощался с сериалом. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает "Мир 24".
"Официально закончил съемки в "Игре престолов". Навсегда", – заявил актер в комментарии к фото своего персонажа.
Ранее съемки в знаменитом сериале завершили британские актрисы Эмилия Кларк и Мэйси Уильямс.
Также стало известно, что съемки финального сезона "Игры престолов" завершены.
При этом в начале июня американский телеканал HBO заказал серию с предысторией "Игры престолов". Если она заинтересует поклонников саги, сериал-приквел снимут полностью. Как уточнили представители HBO, пилотная серия выйдет примерно через год после финального сезона "Игры престолов".
Ожидается, что съемки приквела начнутся в октябре этого года в Белфасте. Проект назвали "Длинная ночь". В съемках примут участие новые актеры, добавили в HBO.
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