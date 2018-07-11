Съемки финального сезона "Игры престолов" закончились

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

Финальный сезон сериала "Игра престолов" досняли, сообщается в фан-аккаунте Кита Харингтона в Instagram.

"Игра престолов" официально свернула съемки навсегда", – говорится в публикации.

Релиз восьмого сезона саги запланирован на лето 2019 года. Заключительный сезон будет состоять из шести серий длительностью чуть более часа.

Приквел сериала начнут снимать в октябре в столице Северной Ирландии Белфасте. Проект назвали "Длинная ночь". В съемках задействуют новых актеров.

Стало также известно, что руководство канала HBO заказало британской сценаристке Джейн Голдман подготовить пилотную серию сериала. В новом шоу расскажут о событиях, случившихся за тысячи лет до сюжета "Игры престолов".