Приквел "Игры престолов" начнут снимать в октябре 2018 года

Фото: кадр из сериала "Игра престолов"

Приквел популярного сериала "Игра престолов" начнут снимать в октябре 2018 года в столице Северной Ирландии Белфасте, сообщает местная газета Belfast Telegraph.

Проект получил название "Длинная ночь". В съемках задействуют новых актеров, отметил создатель романов, на которых основано шоу писатель Джордж Мартин.

Ранее сообщалось, что руководство канала HBO заказало британской сценаристке Джейн Голдман подготовить пилотную серию сериала. В новом шоу расскажут о событиях, произошедших за тысячи лет до сюжета сериала "Игра престолов".

Сериал, созданный HBO по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. Он также неоднократно бил рекорды по рейтингам. Заключительная часть саги выйдет в эфир в 2019 году.