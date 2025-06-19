Гроза и порывистый ветер прогнозируются в Москве 19 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с грозой ожидается в столице в четверг, 19 июня. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 16 до 18 градусов, по области – от 13 до 18 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 9 градусов, а в Подмосковье – до 6 градусов.

Столичные службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды. Специалисты уже проверили системы водоотведения, заранее организовали работы по очистке водоприемных решеток, компонентов дренажной системы, ливнестоков и колодцев.

Жаркая погода с температурой до 30 градусов не вернется в Москву в июне. Вместе с тем последние дни месяца будут более теплыми, чем нынешняя погода, отмечали синоптики.