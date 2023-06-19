Депутат Бессараб раскритиковала возврат переходов на летнее время в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Возврат практики переходов на летнее время является избыточным. Об этом Москве 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее стало известно, что законопроект о возврате в РФ сезонного перевода часов будет внесен в Госдуму. По словам депутата нижней палаты парламента Михаила Матвеева, это произойдет 21 июня – в день летнего солнцестояния. По мнению парламентария, возврат к переходам на летнее время увеличит продолжительность светового дня. Это в том числе поможет гражданам существенно экономить электроэнергию.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что к практике перевода часов "поздно возвращаться".





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Мы уже давно перевернули страницу в истории с переходом на летнее, потом на зимнее время, когда россияне вздрагивали, боясь опоздать на работу, а все организации были потом вынуждены полдня приходить в себя. Я считаю, что это абсолютно избыточная мера и, наверное, уже поздно к этому возвращаться.

Депутат отметила, что в случае возврата к практике сезонного перевода часов гражданам будет трудно адаптироваться к изменениям.

"Очень неудобно раз в полгода переходить на летнее, потом на зимнее время. Это большая нагрузка на человеческий организм. Потому что переход на летнее время требует привыкания вставать на час раньше. Это очень неудобно", – заключила депутат.

Сезонный перевод часов в РФ отменили в 2011 году по инициативе Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента. В том же году в стране было установлено постоянное летнее время. Необходимость изменений Медведев объяснял тем, что из-за сезонного перевода часов у людей нарушается биоритм, а адаптация связана со стрессом и заболеваниями. В 2014 году Владимир Путин подписал закон, согласно которому почти все российские регионы стали жить по постоянному зимнему времени.

