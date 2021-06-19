Митрополит Иларион поддержал вакцинацию 60% работников ряда сфер

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что к инициативе обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда сфер относится положительно. Об этом он заявил в эфире канала Россия 24.

"Очень желательно, конечно, соблюдение принципа добровольности в отношении прививок, того принципа, который с самого начала был заявлен. Но есть и принцип ответственности людей за жизни других людей", – отметил митрополит.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить обязательную вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг в столице.

Под действие постановления подпадают в том числе сотрудники магазинов, салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, прачечных, заведений общественного питания, театров и кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров и лагерей дневного пребывания, а также гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти.

Уточнялось, что всего должны быть привиты 60% сотрудников столичных предприятий.