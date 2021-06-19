Роман Романенко поддержал необходимость массовой вакцинации от COVID-19

Фото: Иван Степанов
Массовая вакцинация от коронаивруса очень важна, заявил депутат Госдумы, летчик-космонавт и Герой России Роман Романенко во время встречи с коллективами городских поликлиник в преддверии Дня медицинского работника.
По его словам, значение прививок возрастает из-за усложняющейся эпидемиологической ситуации в столице.
"Считаю, что прививку необходимо сделать каждому. Сам недавно прошел процедуру вакцинации, буквально на днях мне поставили второй компонент "Спутника V". Только коллективный иммунитет способен справиться с пандемией", – подчеркнул Романенко.
Он также вручил врачам благодарственные письма и поблагодарил их за труд в борьбе с пандемией.
Из-за роста случаев заболевания COVID-19 главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от коронавируса сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.
Вакцинацию должны пройти сотрудники сферы торговли, салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, прачечных, химчисток, общественного питания.
Также привиться должны сотрудники детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания.
Помимо этого, вакцинироваться должны гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской службы Москвы, муниципальные служащие, работники органов власти города и подведомственных им организаций.
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