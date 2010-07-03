В Минобороны опровергли изменения в правилах присвоения званий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Минобороны РФ опровергли данные СМИ об изменениях в сроках присвоения звания "старший лейтенант" выпускникам гражданских вузов.

Как пояснили ТАСС в российском военном ведомстве, Минобороны не разрабатывает "никаких нормативных правовых актов или предложений, вносящих изменения в действующий порядок присвоения очередного воинского звания".

Ранее появилась информация о том, что Минобороны якобы планирует изменить правила присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы выпускники как гражданских вузов, так и военных училищ получали его через два года. Сейчас выпускникам гражданских вузов это воинское звание присваивают через три года, а выпускникам военных училищ – через два.

А в мае в Вооруженных силах РФ появилась новая должность – главный сержант. По мнению авторов инициативы, это нововведение поможет поднять авторитет сержантского состава и укрепить дисциплину в армии.