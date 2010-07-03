В Госдуме оценили планы Минобороны изменить правила присвоения званий

В Госдуме положительно оценили инициативу Минобороны об изменении правил присвоения звания старшего лейтенанта.
На данный момент тем, кто окончил гражданский вуз, воинское звание присваивают через три года, а выпускникам военных училищ – через два. Согласно новой инициативе, все выпускники будут получать это звание через два года.
"Как показывает мировая практика, первоначальные воинские звания по профессии, полученные в гражданских вузах, как правило, совершенно сопоставимы. Уже в последующем по службе, когда идет жесткая специализация, накопленный профессиональный опыт, жизненный опыт и все остальные курсы становятся критерием профессионального роста", – цитирует ИА "НСН" главу комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова.
В конце мая сообщалось, что в Вооруженных силах России введена новая должность – главный сержант. Нововведение призвано поднять авторитет сержантского состава и помочь укреплению дисциплины.
При этом в перечне воинских званий Вооруженных сил России, установленном законом "О воинской обязанности и военной службе", упоминаются звания младшего сержанта, сержанта и старшего сержанта.
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