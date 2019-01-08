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03:15

Президент России рассказал о своем первом воинском звании

власть праздники

03:15

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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Во время посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге Владимир Путин выстрелил из пушки и признался, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии.

Видеозапись опубликована на сайте Кремля.

Традиции совершать полуденный залп из крепости не один десяток лет. В рождественский праздничный день право на залп получил почетный строитель России Владимир Бендета. Ему исполнилось 85 лет. Президент поздравил его с днем рождения и подарил ручку. Потом они совершили синхронные выстрелы.

"Мы с вами оба артиллеристы оказывается. Я получил звание лейтенант как артиллерист, командир взвода управления гаубичной артиллерии... 122 миллиметра", – рассказал Путин.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством.

По словам президента России, этот праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности.

Российский лидер пожелал православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов и благополучия.

власть праздники

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