Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством. Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

По словам президента, этот праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности.

Он пожелал православным христианам и всем гражданам России, празднующим Рождество Христово, здоровья, успехов, благополучия.

Глава государства отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют позитивную роль в жизни России, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи и воспитании молодежи.