Минобороны планирует изменить правила присвоения званий

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Минобороны изменит порядок получения воинского звания "старший лейтенант". Нужные нормативно-правовые акты разработают до конца года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.

Согласно правилам, сейчас выпускникам вузов присваивается звание лейтенанта. Однако первое повышение у окончивших военное училище происходит через два года, а у выпускников гражданских вузов – через три. Новые правила должны установить единый для всех выпускников срок для получения звания в два года.

Ранее сообщалось, что студенты российских вузов смогут получить воинское звание и специальность, не проходя службу в армии. Предполагается, что молодые люди, которые учатся в институтах без военных кафедр, будут обучаться в военных центрах (УВЦ) при других университетах. Пилотный проект стартовал в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета. В будущем его расширят на всю страну. При этом военные кафедры в вузах планируется реформировать, чтобы улучшить систему подготовки.

В мае стало известно, что новая должность – главный сержант – появилась в кадровых структурах Вооруженных сил РФ. Она подразумевает административные и управленческие обязанности. Главный сержант – это первый помощник командира подразделения, который должен заменять на время офицера и обеспечить дисциплину. Должность уже получили 370 человек, прошедшие отбор. Среди требований к кандидатам – лидерские качества и авторитет среди коллег.

