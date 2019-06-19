Минобороны планирует изменить правила присвоения званий

Минобороны изменит порядок получения воинского звания "старший лейтенант". Нужные нормативно-правовые акты разработают до конца года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.
Согласно правилам, сейчас выпускникам вузов присваивается звание лейтенанта. Однако первое повышение у окончивших военное училище происходит через два года, а у выпускников гражданских вузов – через три. Новые правила должны установить единый для всех выпускников срок для получения звания в два года.
Ранее сообщалось, что студенты российских вузов смогут получить воинское звание и специальность, не проходя службу в армии. Предполагается, что молодые люди, которые учатся в институтах без военных кафедр, будут обучаться в военных центрах (УВЦ) при других университетах. Пилотный проект стартовал в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета. В будущем его расширят на всю страну. При этом военные кафедры в вузах планируется реформировать, чтобы улучшить систему подготовки.
В мае стало известно, что новая должность – главный сержант – появилась в кадровых структурах Вооруженных сил РФ. Она подразумевает административные и управленческие обязанности. Главный сержант – это первый помощник командира подразделения, который должен заменять на время офицера и обеспечить дисциплину. Должность уже получили 370 человек, прошедшие отбор. Среди требований к кандидатам – лидерские качества и авторитет среди коллег.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.