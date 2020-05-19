Около 73 тыс нарушений изоляции гражданами с ОРВИ и COVID-19 зафиксировано в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице зафиксировано около 73 тысяч нарушений режима самоизоляции, которую должны соблюдать горожане с подтвержденным COVID-19 и ОРВИ, а также те, кто с ними проживает. Об этом сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
"Общее количество нарушений, совершаемых гражданами с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" или ОРВИ, а также проживающими вместе с ними родственниками, на данный момент приближается к отметке 73 тысяч случаев", – приводит слова Данчикова ТАСС.
Как ранее рассказал руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в Москве каждый день специалисты аннулируют около 3 тысяч цифровых пропусков, которые пытаются получить граждане с коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Лысенко напомнил, что один человек, выходя из дома, может заразить сразу несколько.
В городе соблюдение самоизоляции отслеживают с помощью технологий электронного мониторинга местоположения, в том числе сервиса "Социальный мониторинг".
Ранее Лысенко сообщал, что приложением пользуется около 10 тысяч человек. По его словам, ежедневно эта цифра меняется.
В департаменте информационных технологий объясняли, что все те, кого обязали установить приложение, выйти на улицу без смартфона не могут. Также сервис может в любой момент в течение дня прислать уведомление с просьбой подтвердить свое нахождение дома.
С 12 мая в Москве и Московской области стало обязательным использование индивидуальных средств защиты на объектах торговли или в общественном транспорте.
За нарушение предписанного требования гражданину придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, санкция будет наложена также в случае, если москвич будет использовать лишь одно средство индивидуальной защиты.
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