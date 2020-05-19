В ВШЭ спрогнозировали рост цен на авиабилеты в два раза

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Рекомендации Роспотребнадзора заполнять самолеты не более чем наполовину приведет к подорожанию авиабилетов в два раза.

Об этом "Вечерней Москве" заявил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко.

По словам аналитика, цены на билеты могут возрасти настолько, что отрасль вернется к уровню 90-х годов, когда позволить себе перелет могли только состоятельные люди.

Те же, кому новый формат окажется не по карману, пересядут в поезда без возможности социального дистанцирования, однако других бюджетных вариантов не будет, уверен Крамаренко.

"Хочется надеяться, что во всей этой истории возобладает здравый смысл, потому что эпидемия эпидемией, но нельзя допустить подобного отката отрасли", – сказал эксперт.

Кроме того, считает специалист, на ценовой политике отразится и тот факт, что многие авиакомпании перестанут существовать, а оставшиеся на рынке поднимут стоимость билетов.

По подсчетам сотрудника ВШЭ все это приведет к падению пассажиропотока в три-пять раз. В этом смысле инициатива Роспотребнадзора "убивает отрасль авиаперевозок".

Согласно рекомендациям ведомства, рассадка пассажиров относительно одного ряда впереди и позади посадочного места исключена, поэтому загрузка самолетов не должна будет превышать 50 процентов.