В ВШЭ спрогнозировали рост цен на авиабилеты в два раза

Фото: Depositphotos
Рекомендации Роспотребнадзора заполнять самолеты не более чем наполовину приведет к подорожанию авиабилетов в два раза.
Об этом "Вечерней Москве" заявил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко.
По словам аналитика, цены на билеты могут возрасти настолько, что отрасль вернется к уровню 90-х годов, когда позволить себе перелет могли только состоятельные люди.
Те же, кому новый формат окажется не по карману, пересядут в поезда без возможности социального дистанцирования, однако других бюджетных вариантов не будет, уверен Крамаренко.
"Хочется надеяться, что во всей этой истории возобладает здравый смысл, потому что эпидемия эпидемией, но нельзя допустить подобного отката отрасли", – сказал эксперт.
Кроме того, считает специалист, на ценовой политике отразится и тот факт, что многие авиакомпании перестанут существовать, а оставшиеся на рынке поднимут стоимость билетов.
По подсчетам сотрудника ВШЭ все это приведет к падению пассажиропотока в три-пять раз. В этом смысле инициатива Роспотребнадзора "убивает отрасль авиаперевозок".
Согласно рекомендациям ведомства, рассадка пассажиров относительно одного ряда впереди и позади посадочного места исключена, поэтому загрузка самолетов не должна будет превышать 50 процентов.
Роспотребнадзор дал рекомендации по работе транспорта в условиях пандемии
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: