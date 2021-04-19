Синоптики рассказали о погоде в мае в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики прогнозируют в России теплый май. Однако, по их словам, не исключены небольшие периоды холодной погоды, сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Отмечается, что в целом среднесуточная температура воздуха для большей части субъектов РФ будет находиться в пределах климатической нормы.
"В средней полосе России, в Центральном федеральном округе, в Центральной черноземной зоне ожидается среднесуточная температура около 10 градусов ночью, до 20 градусов днем", – приводятся слова начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
Кроме того, синоптики рассказали, что на Дальнем Востоке температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам для мая. В среднем будет около +12...+15 градусов днем.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют климатические качели в Центральной России в мае. По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, начало месяца будет прохладным, а после потеплеет с превышением нормы.
Помимо этого, москвичам рассказали о погоде в майские праздники. По словам синоптиков, Первомай в столице будет с небольшими дождями, а к Дню Победы потеплеет до +15...+20 градусов.
"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 19 апреля
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