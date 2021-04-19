Россияне могут беспрепятственно посещать Таджикистан

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При посещении Таджикистана гражданам России необходимо предъявлять отрицательный тест на коронавирус или сертификат о вакцинации в случае прохождения процедуры за месяц до поездки. Об этом рассказали в посольстве республики в Москве.

"Россиянам можно посетить Таджикистан, (необходим) ПЦР-тест или, если вакцинировались за месяц, то сертификат вакцинации", – приводит ТАСС сообщение диппредставительства.

В посольстве отметили, что авиасообщение между странами возобновлено с 1 апреля. Перевозки осуществляют авиакомпании Somon Air и Utair.

Ранее стало известно, что Таллин в течение недели возобновит авиасообщение с Москвой. Первый рейс запланирован на 25 апреля.

