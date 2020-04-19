18:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Почта России" запустила функцию предварительной записи в отделения, говорится в сообщении в приложении компании.
"Мы открыли возможность предварительной записи в отделения "Почты России". Записаться можно на экране с информацией об отделении или в разделе "Еще", – говорится в сообщении.
В настоящий момент эта услуга доступна только для некоторых отделений Москвы и Санкт-Петербурга. В компании обещают, что в ближайшее время список расширится.
Ранее сообщалось, что "Почта России" из-за коронавируса приняла решение о доставке всех пенсий и пособий на дом. Отмечалось, что в течение текущего месяца почтальоны доставят все выплаты в установленный срок.
Для доставки товаров первой необходимости из ассортимента почтовых отделений горожане могут позвонить по телефону контактного центра 8-800-1-000-000. По этому же номеру жители регионов могут оставить заявку на оплату услуг ЖКХ, связи у почтальонов.
С 21 марта "Почта России" приостанавила сообщение с 15 странами, которые временно прекратили обработку международной почты из-за коронавируса. Компания отмечала, что намерена восстановить прием отправлений после снятия там ограничений.
Всего во всем мире, по данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом превысило 2,1 миллиона человек, свыше 146 тысяч скончалось. В России зафиксировано 42 853 заболевших.
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