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21:05

Жена Быкова рассказала о состоянии писателя

общество культура

21:05

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Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл

Состояние здоровья Дмитрия Быкова стабильное, есть небольшие изменения к лучшему. Об этом на своей странице в Facebook сообщила супруга писателя Ирина Лукьянова.

"Врач говорит, состояние стабильное. Небольшие изменения к лучшему есть, серьезных изменений нет", – написала Лукьянова.

Ранее представитель писателя Светлана Большакова опровергла сообщения о резком ухудшении состояния писателя из-за тяжелой формы сепсиса.

Также сообщалось, что медики уфимской больницы, где лежал Быков, выявили у него инфаркт головного мозга. В то же время издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов опроверг информацию об инфаркте.

Дмитрия Быкова госпитализировали 17 апреля после ухудшения самочувствия во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. У него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения, но инсульт не подтвердился.

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля его доставили в Москву. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отмечала, что Быкову стало плохо в связи с хроническим заболеванием.

общество культура

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