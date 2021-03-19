Льготная ипотека может быть продлена максимум до конца года – Набиуллина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России программа льготной ипотеки под 6,5% может быть продлена максимум до конца текущего года и лишь в регионах с низким вводом жилья, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы отправили свою позицию в правительство, надеемся ее обсудить. Мы предложили критерии, их можно обсуждать, так же как и набор регионов. Мы считаем, что программу если и сохранять, то не дальше, чем до конца этого года", – приводит слова Набиуллиной "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сроки и параметры продления программы льготной ипотеки на данный момент не определены. По его словам, решение будет приниматься ближе к июлю текущего года.

По данным экспертов, в продлении программы льготной ипотеки больше всего нуждаются Архангельская, Астраханская, Омская, Челябинская, Саратовская и Тамбовская области.