Минздрав РФ запустит проект по изучению генома у новорожденных

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Министерство здравоохранения РФ и эксперты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова намерены запустить проект по исследованию генома у новорожденных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

"В этом году мы планируем совместно с центром акушерства и гинекологии (запустить. – Прим. ред.) проект по исследованию генома у новорожденных, который позволит нам прикоснуться и открыть определенную тайну возникновения тех или иных заболеваний", – уточнил Мурашко.

Он добавил, что подтверждение диагноза, особенно в онкологии, – основной элемент начала лечения. На данный момент в стране морфологически подтвержденными являются порядка 96% диагнозов у детей, что является высоким уровнем, заключил министр здравоохранения.

Ранее он сообщил, что в 2020 году смертность детей младше 17 лет в России снизилась на 16,6%. Сейчас она составляет 40,5 случая на 100 тысяч детей этого возраста.