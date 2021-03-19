В 2020 году уровень детской смертности в России снизился на 16,6%

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в 2020 году смертность детей младше 17 лет в России снизилась на 16,6%. Сейчас она составляет 40,5 случая на 100 тысяч детей этого возраста.

19 марта Мурашко выступил на заседании президиума совета законодателей РФ при Федеральном собрании, где рассказал о ситуации в детском здравоохранении.

Он уточнил, что с 2017 по 2020 год дети стали на 11% реже умирать от онкологии, а смертность детей до 4 лет в 2020 году сократилась на 8,3%.

Такая динамика свидетельствует о верной государственной политике в области здравоохранения, уточнил министр.

Ранее сообщалось, что младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума. О ситуации в Москве в начале марта высказывался Сергей Собянин. По его словам, в столице за последние годы количество случаев младенческой смертности снизилось на 60%.