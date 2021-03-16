Младенческая смертность в РФ достигла исторического минимума

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что детская смертность в стране достигла исторического минимума. Об этом сообщает ТАСС.
"Младенческая смертность достигла своего исторического минимума и составила 4,5 промилле", – заявил глава Минздрава на расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Мурашко подчеркнул, что выявленный показатель является самым низким в сравнении с 2020 годом. Разница между случаями младенческой смертности составила 8,5%.
В начале марта информацию по младенческой смертности также представил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в столице этот показатель за прошедшие годы снизился на 60%. Градоначальник подчеркнул роль модернизации женских консультаций, роддомов и крупных больниц, что позволяет сопровождать женщин на всех этапах беременности.
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