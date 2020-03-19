Захарова предупредила о подготовке Киевом провокации в Крыму

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что Украина подготавливает провокацию в Крыму. По словам дипломата, речь идет о 3 мая, передает РИА Новости.
"Сейчас готовится новая провокация – некий "Марш на Крым" 3 мая", – предупредила представительница МИД.
Она считает, что организаторы из состава запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" намерены прорваться на полуостров через государственную границу России.
Захарова подчеркнула, что Москва уже попросила Киев отказаться от таких планов, действий. Согласно заявлению представителя российского МИД, ЕС продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан.
В частности, Захарова попросила Евросоюз услышать голос людей, проживающих на территории Крыма. Жители Севастополя и Крыма сами сделали выбор, решив войти в состав Российской Федерации, обращает внимание она. Дипломат также напоминает о позитивных переменах, которые произошли на территории Крыма с момента вхождения в состав РФ.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года. Тогда результаты показали, что большинство жителей поддержали воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Помимо того, недавно глава государства оценил попытки поставить под сомнение принадлежность Крыма. В частности, он назвал знаковым событием воссоединение Крыма с Россией.
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