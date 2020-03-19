В России создали Альянс по борьбе с коронавирусом

19:08
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании "Яндекс" и Mail.ru Group создали Альянс по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится на сайте правительства.
"В ходе совещания было объявлено о создании Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19", – говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства пояснили, что Альянс был создан для обеспечения тестирования населения с применением лучших технологий в оперативном режиме и поддержания промышленной безопасности.
В проекте примут участие также ведущие российские клиники и сети лабораторий. Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов на коронавирус будет запущен в апреле на предприятиях, входящих в Российский союз промышленников и предпринимателей.
Участники Альянса отметили, что инновационная система тестирования является эффективной в области диагностики коронавируса. Она сокращает время тестирования с двух часов до 30 минут.
Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что считает колоссальным достижением, что первое тестирование вакцины началось спустя 60 дней после установления генетической природы вируса.
На прошлой неделе также сообщалось, что российская компания разработала тест для выявления коронавируса, позволяющий получить результат за 15 минут. В экспресс-тесте используется метод изотермической полимеразной цепной реакции. Для анализа необходимо взять у пациента мазок из слизистой носа и рта.
Первыми пациентами с коронавирусом стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80,9 тысячи случаев заражения вирусом. Из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось.
Общее число инфицированных во всем мире достигло более 200 тысяч человек, более 8 тысяч умерло. Всего в России число заболевших достигло 199.
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 199
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