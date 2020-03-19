Роскачество проверило на безопасность томатные соки

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Роскачество проверило томатные соки на российском рынке, сообщает "Газета.ру".

Специалисты исследовали 39 торговых марок по цене от 29,90 до 220 рублей за литр. 14 торговых марок получили высший балл.

Обнаружены следы пестицидов в соке восьми торговых марок. Однако эксперты добавили, что уровня пестицидов там бояться не стоит.

Использование консервантов и синтетических красителей в соках запрещено техническим регламентом Таможенного союза, тем не менее их нашли в напитках некоторых марок. В то же время эксперты заключили, что проверенная продукция безопасна.

Ранее в Роскачестве объяснили, как найти в товарах скрытый сахар, который может стать причиной диабета и других заболеванй. В составе его называют по-разному: ячменный солод, декстроза, гидролизированный крахмал, кукурузный сироп, нектар агавы, сок тростника, патока.

Вариантов несколько десятков, особенно популярны одновременно фруктоза и глюкоза. Если глюкоза может метаболизироваться почти в каждой клеткой организма, то фруктоза почти полностью метаболизируется в печени. Согласно исследованиям, большое потребление фруктозы вредно, утверждают в Роскачестве. Совсем исключать сахар врачи не рекомендуют, но ограничить призывают.