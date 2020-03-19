Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:19

Роскачество проверило на безопасность томатные соки

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Роскачество проверило томатные соки на российском рынке, сообщает "Газета.ру".

Специалисты исследовали 39 торговых марок по цене от 29,90 до 220 рублей за литр. 14 торговых марок получили высший балл.

Обнаружены следы пестицидов в соке восьми торговых марок. Однако эксперты добавили, что уровня пестицидов там бояться не стоит.

Использование консервантов и синтетических красителей в соках запрещено техническим регламентом Таможенного союза, тем не менее их нашли в напитках некоторых марок. В то же время эксперты заключили, что проверенная продукция безопасна.

Ранее в Роскачестве объяснили, как найти в товарах скрытый сахар, который может стать причиной диабета и других заболеванй. В составе его называют по-разному: ячменный солод, декстроза, гидролизированный крахмал, кукурузный сироп, нектар агавы, сок тростника, патока.

Вариантов несколько десятков, особенно популярны одновременно фруктоза и глюкоза. Если глюкоза может метаболизироваться почти в каждой клеткой организма, то фруктоза почти полностью метаболизируется в печени. Согласно исследованиям, большое потребление фруктозы вредно, утверждают в Роскачестве. Совсем исключать сахар врачи не рекомендуют, но ограничить призывают.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика