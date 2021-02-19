12 иностранных дипломатов уже вакцинировались "Спутником V"

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Иностранные дипломатические миссии, находящиеся на территории России, проявляют интерес к вакцине от коронавируса "Спутник V", уже 12 дипломатов привились российским препаратом. Об этом сообщается в Twitter разработчиков вакцины.

"Дипломаты из 12 стран уже вакцинированы "Спутником V", и многие другие посольства проявили интерес", – говорится в сообщении.

Ранее МИД РФ разослал всем посольствам и представительствам международных организаций в России приглашение принять участие в вакцинации от коронавирусной инфекции. Как уточняется, приглашение дипломатов к вакцинации – распространенная во многих государствах практика. Так Россия выполняет обязательства по международным договорам.

Первая в мире вакцина "Спутник V" от коронавируса была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.