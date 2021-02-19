Иностранные государства идут навстречу России в вопросе вакцинации дипломатов – Захарова

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Иностранные государства в большинстве случаев идут навстречу России в вопросе вакцинации от COVID-19 сотрудников российских загранучреждений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы находимся во взаимодействии с министерствами иностранных дел по линиям наших посольств, в большинстве случаев они идут навстречу, понимая, что все, в общем-то, в одной лодке. Эта лодка называется земной шар", – сказала она в эфире канала "Россия 1".

Ранее МИД РФ разослал всем посольствам и представительствам международных организаций в России приглашение принять участие в вакцинации от коронавирусной инфекции. Как уточняется, приглашение дипломатов к вакцинации – распространенная во многих государствах практика. Таким образом, Россия выполняет обязательства по международным договорам.