Стало известно, во сколько обойдется популярный подарок для мужчин к 23 Февраля

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Набор из наиболее популярных подарков на 23 Февраля, в который входят носки, гель для душа и пена для бритья, в этом году обойдется в 1 640 рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-магазина Lamoda и сервиса по поиску услуг "СберУслуги".

"Спрос на мужские носки в период с 10 по 17 февраля 2021 года, по сравнению с аналогичными днями января, вырос на 80%, мужской гель для душа покупали в три раза активнее, а спрос на пену для бритья вырос в пять раз", – подсчитали аналитики.

При этом многие приобретали более оригинальные подарки к 23 Февраля. Так, спрос на масло для бороды увеличился в три раза, а на наборы для ухода за бородой – в девять раз.

По данным аналитиков, подарок для бородатых мужчин, в который вошли услуги мастера и набор для ухода за бородой, стоит 2 530 рублей.

"Авторы исследования выяснили, что перед 23 Февраля мужская стрижка оказалась самой востребованной среди услуг – расходы на нее выросли на 60%. При этом спрос на мужской шампунь вырос в два раза, а на средства для укладки волос – в три раза", – говорится в сообщении.

За подарок для мужчины, который заботится о своих волосах, придется отдать 2 550 рублей. В презент входит мужская стрижка, шампунь и средство для укладки волос.

В 3 980 рублей обойдется романтический подарок, состоящий из парфюма и массажа.

Среди спортивных товаров самой популярной покупкой оказались кроссовки – интерес к ним вырос на 25%. Средняя стоимость спортивного подарка, в который вошли кроссовки, а также занятие или консультация у тренера, составила 5 420 рублей.

Ранее сообщалось, что россиянки в этом году к 23 Февраля активно покупают брутальные шоколадки в виде воблы и гаечных ключей, спрос на гаджеты также вырос в разы. С 1 по 15 февраля продажи товаров для мужчин выросли на 55% по сравнению с 1 по 15 января 2021 года.

Наиболее популярными стали стереотипные подарки, среди которых носки, трусы и пены для бритья. Продажи мужских носков выросли в 2,12 раза к началу года, трусов – в 1,55 раза, пен для бритья – в 3,26 раза.

Проводить праздник россияне предпочитают в кинотеатрах, театрах и барах (прирост 35%, 27% и 26% соответственно). При этом часть граждан остаются на праздник дома. Это подтверждается ростом спроса на заказ еды домой (11%) и покупки в магазинах (9%).

