19 января, 06:18Общество
Облачная погода и до 1 градуса ожидаются в Москве 19 января
Фото: Агентство "Москва"/Чингаев Ярослав
В Москве прогнозируется облачная с прояснениями погода. В воскресенье, 19 января, воздух прогреется до 1 градуса, сообщает Гидрометцентр.
По данным синоптиков, днем в столице будет от минус 1 до 1 градуса, ночью температура опустится до минус 2 градусов.
Ветер будет дуть с северо-запада, его порывы достигнут 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.
Между тем в Подмосковье Гидрометцентр днем прогнозирует от минус 4 до 1 градуса, ночью – до минус 5.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус допустил, что причиной необычайно теплой и влажной зимы могло послужить явление Ла-Нинья в Тихом океане.
Климатолог Алексей Кокорин, в свою очередь, предположил, что зима в Москве и на других территориях этой же широты через 40–50 лет потеплеет на 3–4 градуса.