Облачная погода и до 1 градуса ожидаются в Москве 19 января

Фото: Агентство "Москва"/Чингаев Ярослав

В Москве прогнозируется облачная с прояснениями погода. В воскресенье, 19 января, воздух прогреется до 1 градуса, сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, днем в столице будет от минус 1 до 1 градуса, ночью температура опустится до минус 2 градусов.

Ветер будет дуть с северо-запада, его порывы достигнут 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.

Между тем в Подмосковье Гидрометцентр днем прогнозирует от минус 4 до 1 градуса, ночью – до минус 5.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус допустил, что причиной необычайно теплой и влажной зимы могло послужить явление Ла-Нинья в Тихом океане.

Климатолог Алексей Кокорин, в свою очередь, предположил, что зима в Москве и на других территориях этой же широты через 40–50 лет потеплеет на 3–4 градуса.

