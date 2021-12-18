Число заболевших COVID-19 в Москве за все время пандемии превысило 2 млн

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За последние сутки в столице выявили более 2 283 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19. За все время пандемии заболели более 2 миллионов москвичей.

За сутки от коронавируса скончались 79 человек. Общее число умерших достигло 35 805. Выздоровели за сутки 2 936 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 831 571 человек.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,2%. По России этот показатель увеличился за неделю с 55,7 до 58,2%. Полный цикл вакцинации от COVID-19 россияне прошли 70,8 миллиона раз.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.

Также к соблюдению мер в новогодние праздники призвал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остается по-прежнему напряженной. Количество заболевших сократилось почти наполовину, но при этом возросла смертность.