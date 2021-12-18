Число заболевших COVID-19 в Москве за все время пандемии превысило 2 млн

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в столице выявили более 2 283 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19. За все время пандемии заболели более 2 миллионов москвичей.
За сутки от коронавируса скончались 79 человек. Общее число умерших достигло 35 805. Выздоровели за сутки 2 936 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 831 571 человек.
Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,2%. По России этот показатель увеличился за неделю с 55,7 до 58,2%. Полный цикл вакцинации от COVID-19 россияне прошли 70,8 миллиона раз.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал россиян соблюдать меры профилактики в связи с появлением "Омикрон"-штамма коронавируса. По мнению главы Минздрава, эффективной мерой защиты, помимо ношения масок и соблюдения социальной дистанции, является вакцинация.
Также к соблюдению мер в новогодние праздники призвал Владимир Путин. Президент подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в стране остается по-прежнему напряженной. Количество заболевших сократилось почти наполовину, но при этом возросла смертность.
Эксперт рассказал, насколько опасен "Омикрон"-штамм коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: