Москвичей предупредили о гололедице и снеге в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности продлен до вечера субботы, 19 декабря. Гидрометцентр России предупреждает жителей о снеге и гололедице.
"Погода потенциально опасна. Гололедица, снег", – говорится в сообщении.
По словам специалистов, предупреждение будет действовать до 18:00.
Ранее синоптики сообщали, что в пятницу в столице дневная температура будет на уровне нуля, а в ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус пяти. В области днем похолодает до пяти градусов мороза, в ночные часы прогнозируется минус 8.
Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает похолодание. В столице до конца недели будет заметно теплее нормы: минус 3–5 градусов – ночью и минус 0–2 градуса – днем.
"Атмосфера": синоптик рассказал о погоде в столичном регионе 18 декабря
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