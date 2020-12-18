Москвичей предупредили о гололедице и снеге в субботу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности продлен до вечера субботы, 19 декабря. Гидрометцентр России предупреждает жителей о снеге и гололедице.

"Погода потенциально опасна. Гололедица, снег", – говорится в сообщении.

По словам специалистов, предупреждение будет действовать до 18:00.

Ранее синоптики сообщали, что в пятницу в столице дневная температура будет на уровне нуля, а в ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус пяти. В области днем похолодает до пяти градусов мороза, в ночные часы прогнозируется минус 8.

Также научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает похолодание. В столице до конца недели будет заметно теплее нормы: минус 3–5 градусов – ночью и минус 0–2 градуса – днем.