До 5 градусов мороза ожидается в столичном регионе в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Синоптики прогнозируют до 5 градусов мороза в Москве и Подмосковье 18 декабря. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

"В пятницу на столичный регион будет влиять антициклон. Погода будет облачной, существенных осадков не ожидается. В столице столбики термометров будут на уровне от минус 2 до 0. В области температура опустится до 5 градусов мороза", – говорится в сообщении.

Ветер будет идти с северо-запада со скоростью 3–8 метров в секунду. К середине дня атмосферное давление достигнет 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 75%.

По словам специалистов, характер погоды начнет меняться к концу недели, атмосферное давление увеличится. В воздухе снизится содержание кислорода, возможно ухудшение состояния у метеозависимых людей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает похолодание. В столице до конца недели будет заметно теплее нормы: минус 3–5 градусов – ночью и минус 0–2 градуса – днем.