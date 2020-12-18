Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве местами ожидается сильная гололедица, в Подмосковье возможен снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В столице дневная температура будет на уровне нуля, а в ночь на субботу столбики термометров опустятся до минус пяти. В области днем похолодает до пяти градусов мороза, в ночные часы прогнозируется минус 8.

Столичный департамент транспорта прогнозирует вечерние заторы на дорогах в 8–9 баллов, поэтому возвращаться домой рекомендуется после 20:00 или на общественном транспорте.

"Плотно будет в центре, на кольцах ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ (это Большой каменный мост, Северянинский путепровод и 82-й километр МКАД)", – говорится в сообщении.

Водителей просят избегать резких маневров. Также пешеходам рекомендовали быть внимательными при пересечении проезжей части.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что москвичей ожидает похолодание. В столице до конца недели будет заметно теплее нормы: минус 3–5 градусов – ночью и минус 0–2 градуса – днем.