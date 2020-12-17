Гололедица и снег ожидаются в Москве в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Облачную погоду обещают синоптики москвичам в пятницу, 18 декабря. Прогноз представлен на сайте Гидрометцентра России.

В столичном регионе местами пройдет небольшой снег, возможно возникновение сильной гололедицы. Днем воздух в Москве прогреется до нуля градусов.

Ночью столбики термометров могут опуститься до минус пяти. Облачность в столичном регионе сохранится, также синоптики прогнозируют снег и гололед.

Ранее москвичей предупредили о гололедице в ночь на пятницу.

"Сегодня ночью, с 1:00 до 05:00, в Москве и области ожидается гололедица. Будьте внимательны за рулем", – говорится в сообщении Дептранса.

Также синоптики рассказали, когда в Москву вернутся 10-градусные морозы.