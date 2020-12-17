Синоптики рассказали, когда в Москву вернутся 10-градусные морозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синоптики обещают, что оттепель в столице закончится в ночь на пятницу и на погоду начнет влиять антициклон. Об этом сообщили в центре "Фобос".

"Предстоящей ночью в Москве будет слабо морозно и очень скользко, так как осадки постепенно прекратятся, а температура опустится до нуля. Антициклон с востока начнет влиять на погоду в пятницу. Вероятность осадков будет минимальной", – говорится в сообщении.

Также синоптики обещают немного снега в субботу – еще 2–4 сантиметра и ночной мороз до минус 3-5 градусов.

"В воскресенье потеплеет на градус и снега практически не будет. Постепенное понижение температуры начнется на следующей неделе. Причем в ее середине по ночам не исключены 10-градусные морозы", – добавляют эксперты.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец спрогнозировал неустойчивую январскую погоду в Москве. По его словам, в столице ожидаются оттепели и крещенские морозы до минус 30.