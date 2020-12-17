Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Астрономическая зима в Москве наступит днем 21 декабря. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

"21 декабря 2020 года в 13:02 по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса мира", – говорится в сообщении.

Специалисты рассказали, что в Москве в этот день Солнце взойдет над горизонтом в 08:57 и зайдет в 15:58. Продолжительность светового дня составит семь часов. В день летнего солнцестояния световой день длился 17 часов и 33 минуты.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам подходящую для лыж и санок погоду к концу недели. Высота снежного покрова к этому времени, по его словам, составит 15 сантиметров.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказывал, что в канун Нового года в Москве может установиться легкий мороз. Он отметил, что к этому моменту погода может стабилизироваться. При этом, по словам синоптика, в ближайшие 7–10 дней погода будет находиться в состоянии неопределенности.

