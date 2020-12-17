Москвичей предупредили о гололедице в ночь на пятницу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве и области в ночь на пятницу ожидается гололедица. Об этом говорится в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

"Сегодня ночью, с 1:00 до 05:00, в Москве и области ожидается гололедица. Будьте внимательны за рулем", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу в городе будет слабо морозно и очень скользко, так как осадки постепенно прекратятся, а температура воздуха опустится до нуля.

В субботу ожидается, что выпадет еще 2–4 сантиметра снега. В воскресенье прогнозируется потепление на градус, а на следующей неделе, по данным метеорологов, начнется постепенное понижение температуры.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец спрогнозировал неустойчивую январскую погоду в Москве. По его словам, в столице ожидаются оттепели и крещенские морозы до минус 30.