В Москве за сутки госпитализировали 1 784 пациента с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За сутки в столице госпитализировали 1 784 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 483 человека, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В Москве подтверждено 6 937 новых случаев COVID-19. 11,2% среди заболевших – дети, 41,6% – люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,0% – от 46 до 65 лет, еще 11,3% – от 66 до 79 лет. Также 3,9% среди заболевших – люди старше 80 лет.

В России за последние сутки выявили 28 552 новых случая коронавируса. В 5 132 (18,0%) из них заболевание протекало без клинических проявлений.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России стабилизация ситуации с коронавирусом очень хрупкая. По ее словам, соблюдение необходимых требований каждым россиянином позволит закрепить достигнутый результат.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев выразил надежду, что пандемия пойдет на спад в середине 2021 года.

