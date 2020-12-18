В РФ предложили компенсировать расходы на туристические медстраховки

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Ростуризму предложили разработать добровольные страховые программы и тарифы на время пандемии коронавируса, а также изучить возможность компенсации части расходов на медстраховки гражданам, которые выезжают за рубеж. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на письмо, которое было направлено в Ростуризм экспертами Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).
Также инициативой предлагается внести расходы на медстраховки для загранпоездок в налоговый вычет.
Кроме того, эксперты предлагают нововведение, согласно которому гражданам не нужно покупать медстраховку, если этого не требует принимающая сторона. Специалисты также выступили за создание Фонда взаимного страхования для решения различных вопросов.
Ранее эксперты создали интерактивную карту, которая предупреждает туристов о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году. Специалисты анализировали ситуацию в области безопасности, качество медицинского обслуживания и безопасность дорог.
На основе этих трех критериев они выяснили, что самыми опасными для туристов странами являются Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали, а наиболее безопасными – Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: