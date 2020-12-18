В РФ предложили компенсировать расходы на туристические медстраховки

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Ростуризму предложили разработать добровольные страховые программы и тарифы на время пандемии коронавируса, а также изучить возможность компенсации части расходов на медстраховки гражданам, которые выезжают за рубеж. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на письмо, которое было направлено в Ростуризм экспертами Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Также инициативой предлагается внести расходы на медстраховки для загранпоездок в налоговый вычет.

Кроме того, эксперты предлагают нововведение, согласно которому гражданам не нужно покупать медстраховку, если этого не требует принимающая сторона. Специалисты также выступили за создание Фонда взаимного страхования для решения различных вопросов.

Ранее эксперты создали интерактивную карту, которая предупреждает туристов о возможных рисках при поездках за рубеж в 2020 году. Специалисты анализировали ситуацию в области безопасности, качество медицинского обслуживания и безопасность дорог.

На основе этих трех критериев они выяснили, что самыми опасными для туристов странами являются Афганистан, Венесуэла, Ливия и Сомали, а наиболее безопасными – Норвегия, Финляндия, Исландия и Швеция.

