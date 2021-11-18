В Москве выявлено 4 062 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за последние сутки выявили 4 062 новых случая коронавирусной инфекции. За это время госпитализировали 937 человек, на ИВЛ находятся 682 пациента, сообщает Оперштаб.

"В городе выздоровели еще 7 204 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 709 871", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки от последствий коронавируса в столице скончались 94 человека. У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат теста на COVID-19.

В Оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

"Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах", – посоветовали специалисты.

В России за последние сутки подтвердили 37 374 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 219 912 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Республике Алтай, Москве и Камчатском крае.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала о наиболее распространенных осложнениях после коронавируса. По ее словам, у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются изменения со стороны нервной системы.

