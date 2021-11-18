Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:41

В Москве выявлено 4 062 новых случая коронавируса

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В Москве за последние сутки выявили 4 062 новых случая коронавирусной инфекции. За это время госпитализировали 937 человек, на ИВЛ находятся 682 пациента, сообщает Оперштаб.

"В городе выздоровели еще 7 204 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 709 871", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки от последствий коронавируса в столице скончались 94 человека. У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат теста на COVID-19.

В Оперштабе напомнили, что победить пандемию можно только с помощью вакцинации.

"Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или в точке работы выездных бригад в популярных общественных местах", – посоветовали специалисты.

В России за последние сутки подтвердили 37 374 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 219 912 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Республике Алтай, Москве и Камчатском крае.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала о наиболее распространенных осложнениях после коронавируса. По ее словам, у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются изменения со стороны нервной системы.

В правительстве обсуждается вопрос присвоения QR-кодов людям с антителами – Попова

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать