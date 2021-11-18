В России выявили 37 374 новых случая коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 37 374 новых случая коронавируса. В 2 617 из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 4 062 случая, на Санкт-Петербург – 2 645, на Самарскую область – 1 781, на Московскую область – 1 407, на Республику Крым – 878, на Краснодарский край – 819, на Нижегородскую область – 781, на Воронежскую область – 746, на Свердловскую область – 739, на Красноярский край – 701, на Пермский край – 697, на Башкирию – 681, на Ростовскую область – 643, на Саратовскую область – 635, на Челябинскую область – 597.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 219 912 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший прирост наблюдается в Калмыкии – 0,11%, Республике Алтай – 0,2%, Москве и Камчатском крае – по 0,21%.

За последние сутки от последствий COVID-19 умерли 1 251 человек, за весь период пандемии скончались 260 335. За минувшие 24 часа выздоровели 36 414 человек, за все время – 7 919 250.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в правительстве РФ рассматривается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19. Она пояснила, что QR-коды необходимы для уменьшения контактов людей с целью предотвращения цепочек заражения и смертей.