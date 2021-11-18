Гинцбург объяснил, кто может стать источником развития новых штаммов коронавируса

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Гинцбург назвал категорию граждан, которые могут стать источником развития новых штаммов коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
Специалист объяснил, что речь идет о людях, купивших сертификаты о вакцинации. Такие граждане подвергают опасности окружающих людей, предупредил Гинцбург.
"Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших", – подчеркнул ученый.
По мнению специалиста, покупающие сертификаты бессмысленно тратят деньги. Кроме того, такие граждане подвергают себя смертельной опасности.
"В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей", – подытожил Гинцбург.
Ранее Гинцбург назвал поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 сумасшествием и самообманом, которые меняют поведение людей.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции неприемлема. Он заверил, что правоохранительные органы продолжают борьбу с поддельными документами.
80% якобы вакцинированных и тяжело заболевших COVID-19 купили сертификат – Гинцбург
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