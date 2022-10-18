Сенаторы предложили разрешить в РФ прокат иностранного кино без согласия правообладателя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комитет Совета Федерации по экономической политике предложил разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст подготовленного сенаторами проекта постановления правительства.

Так, проектом постановления предлагается утвердить правила о ставках вознаграждения, порядке сбора, распределения и выплаты вознаграждения правообладателям за использование аудиовизуальных произведений.

Ранее Московские власти поддержали 71 столичный кинотеатр на общую сумму 300 миллионов рублей. По словам руководителя департамента предпринимательства Москвы Алексея Фурсина, поддержку получили как крупные киносети, так и индивидуальные залы, в том числе из периферийных районов города.

До этого власти столицы приняли решение компенсировать затраты кинотеатрам на прокат и рекламу. Киносети могут получить прямые выплаты из бюджета города на компенсацию затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы: 100%, если деньги потрачены с 1 января по 31 мая этого года, и до 50% – с 1 июня текущего года.



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