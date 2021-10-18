Правительство разъяснило порядок налогообложения за установку гаражей-ракушек

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Правительство РФ разъяснило гражданам порядок определения платы за использование земельных участков, которые находятся в федеральной собственности, для возведения гаражей-ракушек, сообщает РИА Новости.

В постановлении правительства уточняется, что размер платы устанавливается в размере земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка пропорционально площади, занимаемой гаражом.

Отмечается, что закон о гаражной амнистии, который вступил в силу с 1 сентября, упростил порядок регистрации гаражей и земель под ними. Так, согласно документу, граждане смогут по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года.

Кроме того, россияне освобождаются от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта. Он будет проводиться органом местного самоуправления.

С сентября факта включения некапитального гаража в схему достаточно для дальнейшего использования или постройки нового гаража-ракушки. В соответствии с Земельным кодексом РФ использовать землю разрешается только платно. Использование без оплаты предусматривается в основном для льготных категорий граждан.

Для остальных размер платы за использование земель для размещения некапитальных гаражей должен быть установлен правительством РФ (за федеральные земельные участки), субъектами страны (за региональные земельные участки и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена) и муниципалитетами (за муниципальную собственность).

Закон о "гаражной амнистии" Госдума приняла в конце марта текущего года. Владимир Путин подписал документ 5 апреля.

Ожидается, что "гаражная амнистия" затронет более чем 3,5 миллиона россиян.