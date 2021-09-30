Юрист рассказал, в каком случае власти могут отобрать земельный участок

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Власти могут отобрать земельный участок, если он мешает размещению некоторых объектов. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент СПбГУ, партнер юридической фирмы "Стрембелев и партнеры" Сергей Стрембелев.
Юрист отметил, что участок против воли собственника могут изъять согласно основаниям, предусмотренным Земельным кодексом России.
"Изъятие в целях размещения объектов федерального, регионального и местного значения возможно, если эти объекты предусмотрены в генеральном плане и проекте планировки территории", – объяснил он.
Органы власти не могут занимать земельный участок до завершения процедуры изъятия и выплаты возмещения. При этом специалист объяснил, что за отнятую землю положена компенсация, в которую включены рыночная стоимость участка и цена всей законно возведенной на нем недвижимости.
"Возмещение можно получить как деньгами, так и в виде альтернативного земельного участка, стоимость которого не превышает стоимость изымаемой земли. Такой обмен требует обоюдного согласия властей и частного собственника. При этом стоимость изымаемого участка и земли, предоставляемой взамен, определяет независимый оценщик, а в случае спора – суд", – заключил Стрембелев.
Ранее юрист напомнила о праве россиян вернуть часть затрат при покупке квартиры. Возмещение также возможно осуществить при строительстве жилья.
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