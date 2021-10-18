Практика COVID-free в театрах Москвы продолжится с учетом эпидситуации – Кибовский

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Практику COVID-free освоили в театрах Москвы, и, вероятно, она будет развиваться и дальше с учетом ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил РИА Новости глава департамента культуры Александр Кибовский.
"На популярные спектакли у нас хорошие продажи билетов, выгоднее продавать их на 100% при COVID-free, чем на 50% без такового. Это уже нормальная практика, она уже освоена, наверное, она будет только развиваться и дальше, учитывая, что ситуация тревожная, и наши все театры прекрасно понимают, что впадать в эйфорию никто не собирается", – сказал Кибовский.
Он подчеркнул, что в театрах ответственно подходят к тому, чтобы зрители выносили только хорошие впечатления. Глава ведомства напомнил, что COVID-free уже работает в "Ленкоме" и Доме музыки.
В России за последние сутки подтвердили 34 325 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 8 027 012 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Сахалинской области, Магаданской области и Республике Калмыкия.
Пожилых москвичей призвали не отказываться от вакцинации от COVID-19, поскольку болезнь у пациентов старшего возраста протекает тяжелее и чаще приводит к летальным исходам. Специалисты напомнили, что 50% заболевших коронавирусом старше 60 лет требуют стационарного лечения.
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