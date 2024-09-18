18 сентября, 08:21Общество
Участники программы "Миллион призов" могут обменять баллы на билеты в театр
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Жители Москвы могут обменять полученные по программе "Миллион призов" баллы на билеты в театр и концертный зал. Всего за три года горожане обменяли баллы более чем на 30 тысяч билетов, передает сайт мэра и правительства столицы.
Сейчас партнерами программы являются 39 театров и два концертных зала. Призовые баллы можно использовать для посещения таких учреждений, как Театр на Таганке, "Современник", Московский театр Олега Табакова, Московский театр юного зрителя и других. В свою очередь, билеты на концерты часто размещают концертный зал "Зарядье" и Московский международный дом музыки.
С января 2024 года москвичи оформили уже 9,3 тысячи заказов. Самое большое количество мероприятий в этом году предложил концертный зал "Зарядье".
Чтобы получить билет, необходимо авторизоваться на сайте "Миллион призов" через стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, а после перейти в раздел "Поощрения" и в списке категорий выбрать "Театры". Городские (зеленые) и призовые (красные) баллы можно обменять на товары и услуги на сайте. Сейчас у программы более 400 партнеров.
Получить баллы программы "Миллион призов" могут все участники городских электронных проектов.
Между тем участники акции #ВыбираемВместе2024 – Москва программы "Миллион призов" перевели на благотворительность более 73 миллионов рублей. Призовые баллы разыгрывали среди голосующих онлайн или с помощью терминала на избирательном участке в выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркина.
В результате победителями розыгрышей стали более 1,7 миллиона человек. Призы были разыграны случайным образом при помощи специального оборудования. Некоторые категории участников, которые не стали победителями основного розыгрыша, получили гарантированные призы.
Более 1,7 миллиона москвичей стали победителями трех розыгрышей программы "Миллион призов"