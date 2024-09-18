Участники программы "Миллион призов" могут обменять баллы на билеты в театр

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Москвы могут обменять полученные по программе "Миллион призов" баллы на билеты в театр и концертный зал. Всего за три года горожане обменяли баллы более чем на 30 тысяч билетов, передает сайт мэра и правительства столицы.

Сейчас партнерами программы являются 39 театров и два концертных зала. Призовые баллы можно использовать для посещения таких учреждений, как Театр на Таганке, "Современник", Московский театр Олега Табакова, Московский театр юного зрителя и других. В свою очередь, билеты на концерты часто размещают концертный зал "Зарядье" и Московский международный дом музыки.

С января 2024 года москвичи оформили уже 9,3 тысячи заказов. Самое большое количество мероприятий в этом году предложил концертный зал "Зарядье".

Чтобы получить билет, необходимо авторизоваться на сайте "Миллион призов" через стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru, а после перейти в раздел "Поощрения" и в списке категорий выбрать "Театры". Городские (зеленые) и призовые (красные) баллы можно обменять на товары и услуги на сайте. Сейчас у программы более 400 партнеров.

Получить баллы программы "Миллион призов" могут все участники городских электронных проектов.

Между тем участники акции #ВыбираемВместе2024 – Москва программы "Миллион призов" перевели на благотворительность более 73 миллионов рублей. Призовые баллы разыгрывали среди голосующих онлайн или с помощью терминала на избирательном участке в выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркина.

В результате победителями розыгрышей стали более 1,7 миллиона человек. Призы были разыграны случайным образом при помощи специального оборудования. Некоторые категории участников, которые не стали победителями основного розыгрыша, получили гарантированные призы.