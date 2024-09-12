Участники "Миллиона призов" направили более 73 млн рублей на благотворительность

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Участники акции #ВыбираемВместе2024 – Москва программы "Миллион призов" перевели на благотворительность более 73 миллионов рублей, передает сайт мэра и правительства Москвы.

При этом порядка 45 миллионов рублей было направлено на поддержку участников СВО и жителей приграничных районов Курской области. Еще 28 миллионов перечислили благотворительным организациям, помогающим тяжелобольным людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и бездомным животным.

Призовые баллы разыгрывали среди голосующих онлайн или с помощью терминала на избирательном участке в выборах депутатов в МГД, ТиНАО и Куркина. В награду победители получили одну тысячу, три тысячи или пять тысяч баллов, где каждый балл равен одному рублю.

В результате победителями розыгрышей стали более 1,7 миллиона человек. Призы были разыграны случайным образом при помощи специального оборудования. Некоторые категории участников, которые не стали победителями основного розыгрыша, получили гарантированные призы.

Партнерами акции являлись различные онлайн-сервисы. К примеру, в каталоге партнеров представлены операторы связи и их цифровые экосистемы. Они предоставляют доступ в интернет и к цифровому телевидению, предлагают подписки на сервисы для прослушивания музыки и другое.

Для получения баллов необходимо активировать уникальный код участника на сайте "Миллион призов". Сделать это необходимо до 30 сентября.